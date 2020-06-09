Dipsiz Göl'den haber var! İşte son durumu

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki İstavroma Yaylası'nda bulunan ve define aranması için kazılan alanda uzman görüşleri çerçevesinde düzenleme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucunda, gölün su tutmaya başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güncel durum itibarıyla göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu görülmektedir. Sırt bölgesindeki karın erimesiyle bu oranın bir miktar daha artacağı öngörülmektedir. Alanda doğal ortamın oluşmaya başladığı, kurbağaların yüzdüğü görülmektedir.

Uzmanlarla yapılan değerlendirmede, aşırı sıcaklarla birlikte kurak bir bahar döneminin geçtiği, alanın sadece kar sularının birikintilerinden faydalanabildiği, gölün doğal yapısının bozulmaması için göl tabanında doğal malzeme kullanıldığı ve zeminde kullanılan doğal malzemenin suya doyması gerektiği, bölge yakınında kar sularıyla beslenen derenin bile temmuz ayı ortalarında kuruduğu, bu nedenle kurak havanın temmuz, ağustos aylarındaki canlı yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek için doğal ortamdan biraz daha su verilmesinin uygun olabileceği ifade edilmiş olup, bu çerçevede hareket edilerek hemen yakınındaki dereden bir miktar su aktarımına başlanmıştır."

(AA)