Dink Vakfı'na tehdit mektubu da gitmiş

Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit e-mailleri gönderdikleri gerekçesiyle tutuklanan iki şüpheliden Hüseyin Ateş hakkında ‘zincirleme tehdit’ suçundan 26 yıla kadar, diğer şüpheli Ersin Başkan hakkında ise 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ayrıca, Dink Vakfı’na gönderilen bir mektup daha olduğu ortaya çıktı. Başsavcılığın bu mektubun çözümü ve kim tarafından gönderildiğinin tespiti için soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden iki kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, 27-28 Mayıs’ta tehdit e-maili gönderen Hüseyin A. hakkında “zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretle tehdit” suçundan üç kez, 30 Mayıs’ta tehdit e-maili gönderen Ersin B. hakkında da aynı suçtan bir kez cezalandırılması istenildi.

ÜÇÜNCÜ TEHDİT İNCELENİYOR

İddianamede, 3 Haziran tarihli bir tehdit mektubu daha olduğu ancak mektup tam okunamadığı için gönderenin tespit edilmesi için dosyanın ayrıldığı vurgulandı. Dava İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderilmişti. 27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde gönderilen ve “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini içeren tehdit mesajlarında, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve vakıf avukatı ölümle tehdit edilirken vakıf yetkililerinin de ülkeyi terk etmeleri istenmişti.