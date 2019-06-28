Dink davasında savcı 7 kişiye ceza istedi

Hilal YILDIRIM

Savcı, Erhan Tuncel’in 148 yıla, Yasin Hayal’in 9 yıla, Ogün Samast’ın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

FETÖ İDDİASI YOK

Savcı mütalaasında, söz konusu sanıkların Yargıtay incelemesinden geçtiklerini belirterek FETÖ iddiasının bulunmadığını, bu nedenle “Bu dosya bakımından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca da FETÖ yönünden herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir” değerlendirmesini yaptı.