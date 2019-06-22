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Eski Rum lider Dimitris Hristofyas hayatını kaybetti

Eski Rum lider Dimitris Hristofyas hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski liderlerinden Dimitris Hristofyas, Güney Kıbrıs’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin eski liderlerinden 72 yaşındaki Dimitris Hristofyas, Güney Kıbrıs'ta tedavi gördüğü Lefkoşa Genel Hastanesinde hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatını kaybeden Kıbrıs Cumhuriyeti eski lideri ve AKEL Partsi'nin eski genel sekreteri Dimitris Hristofyas için taziye mesajı yayınladı. Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Uzun yıllar AKEL Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, Rum Yönetimi'nin eski liderlerinden Dimitris Hristofias'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. En başta yaslı eşi ve ailesinin, AKEL camiasının ve Kıbrıs Rum toplumunun acısını paylaşırım” dedi.

HRISTOFYAS KİMDİR ?

Dimitris Hristofyas, 29 Ağustos 1946 tarihinde Dikmen köyünde doğdu. Gençlik yıllarından itibaren EDON ve AKEL'de aktif rol üstlenen Hristofyas, 1974 yılında Rusya'daki yüksek eğitimini tamamlayıp Kıbrıs'a döndü. Güney Kıbrıs siyasetinde aktif rol oynayan Dimitris Hristofyas, AKEL Genel Sekreterliği ve milletvekilliği gibi birçok görev yapmasının akabinde 22 Şubat 2008 tarihinde yapılan seçimin ardından Rum Yönetimi liderliğini üstlendi. Bu görevi 28 Şubat 2013 tarihine kadar sürdüren Hristofyas, evli ve üç çocuk babasıydı. 72 yaşındaki Hristofyas, bir süredir ciddi sağlık sorunları sebebi ile Lefkoşa Genel Hastanesinde tedavi görüyordu.  

(İHA)

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