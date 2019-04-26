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Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak ve 8 Mayıs'ta sona erecek. 

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. Sınavla ilgili kılavuza da ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. 

Sınav ücretini ödeme işlemleri ise 9 Mayıs'ta sona erecek.

Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testinin uygulanacağı ve adaylara 150 dakika sürenin verileceği DGS'de geç başvuru günü 21 Mayıs olarak belirlendi. 

DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranacak. Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilecek.

(AA)

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