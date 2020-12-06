Dijital değişim modern köleliğe dönüşmemeli

KADEM ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iş birliğinde düzenlenen 4. Kadın ve Adalet Zirvesi, 26-28 Kasım arasında “Dijital Çağda İnsan Kalmak” temasıyla yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonunun doğru alt yapıyla desteklenmezse modern köleliğe varacağının altını çizdi.

SORUNLARA ÇÖZÜM

3 gün süren online zirvede 30’un üzerinde konuşmacıyı binlerce kişi takip etti.

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, zirvede dijital dünyanın avantajlarının gündeme taşıdığını belirterek yeni teknolojiyle gelen sorunlara çözüm arandığını belirtti. Sosyal mühendislikten enformasyon savaşlarına, bilgi manipülasyonundan dijital kültüre kadar pek çok konunun masaya yatırıldığını aktaran Gümrükçüoğlu, “Kısacası dijital dünyada insan kalmanın yolları konuşuldu” dedi. Yapılan konuşmaların tamamında teknoloji ile doğru ve dengeli bir iletişim kurmaya vurgu yapıldığını hatırlatan Gümrükçüoğlu şunları kaydetti: “Gördük ki yaşadığımız dönüşüm problemlerini tespit edebilme noktasında dijital dünyayı iyi tanımak, bu dünyanın içindeki yerimizi ve duruşumuzu tayin etmek ancak nitelikli bir dijital medya okuryazarlığı ile mümkün.”