Dicle komiser geleceğin şampiyonlarını eğitiyor 

Gazi Üniversitesi’nde okurken, derslerinden kalan zamanlarda kick boks ve muay thai eğitimi alan Dicle Elçeoğlu, girdiği komiserlik sınavında başarılı olunca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Şubesi’ne atandı. Elçeoğlu, 1,5 yıl önce de Türkiye’nın Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca’ya geldi. 1,5 yılda kursa kayıt yapan öğrencilerin sayısı 50’ye yükseldi. Elçeoğlu, “Hedefimiz, Çukurca’da Türkiye ve dünya şampiyonlarını yetiştirmek. Bunun için de çok çalışacağız” diye konuştu.