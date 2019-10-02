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  3. Dicle komiser geleceğin şampiyonlarını eğitiyor 

Dicle komiser geleceğin şampiyonlarını eğitiyor 

Dicle komiser geleceğin şampiyonlarını eğitiyor 

Hakkari’nin Irak sınırının sıfır noktasındaki ilçesi Çukurca’da 1,5 yıldır görev yapan Komiser Yardımcısı Dicle Elçeoğlu (27), gündüz uygulama noktasında yol kontrolleri yaparken, mesai saatleri dışında da öğrencilere kick boks ve muay thai eğitimi veriyor.

Gazi Üniversitesi’nde okurken, derslerinden kalan zamanlarda kick boks ve muay thai eğitimi alan Dicle Elçeoğlu, girdiği komiserlik sınavında başarılı olunca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Şubesi’ne atandı. Elçeoğlu, 1,5 yıl önce de Türkiye’nın Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca’ya geldi. 1,5 yılda kursa kayıt yapan öğrencilerin sayısı 50’ye yükseldi. Elçeoğlu, “Hedefimiz, Çukurca’da Türkiye ve dünya şampiyonlarını yetiştirmek. Bunun için de çok çalışacağız” diye konuştu. 

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