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  3. DİB'den yeni normal döneme ilişkin açıklama
01 Haziran 2020 Pazartesi 14:31 | Son Güncelleme:

DİB'den yeni normal döneme ilişkin açıklama

DİB'den yeni normal döneme ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim." ifadesini kullandı.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Dünyanın salgınla mücadelesinde en önemli ilke, Peygamberimizin 'Salgın hastalık bulunan yere girmeyiniz, böyle bir yerde iseniz oradan çıkmayınız.' hadisi oldu. Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim."

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