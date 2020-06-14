Devlette dijital atılım

OSMAN NURİ CERİT



Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yenilendi. Artık resmi yazışmalarda elektronik ortam esas olacak. Belgeler elektronik ortamdan gönderilecek ve imzalanacak.

Başkan Erdoğan Twitter’dan yaptığı paylaşımla, Kovid-19 salgını sonrasında hız kazanan dijitalleşme konusunda farkındalık kampanyasının startını vermişti. Yönetmelik, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

KÂĞIT İSRAFINA SON

Yönetmelikle resmi yazışmalarda kağıt kullanımı azaltılırken, kağıt kullanımı mevzuatın zorunlu tuttuğu haller ile uzun süreyle elektronik altyapıyı etkileyecek doğal afet, elektrik kesintileri gibi durumlarla sınırlandırılıyor. Ayrıca yönetmelik, logo, doğrulama kodu ve karekod kullanımı, arşiv imzası, kişiye özel belgelere ilişkin düzenleme gibi yenilikleri kapsıyor. Güvenli e-imza ile imzalanan belgelerin çıktısı alınarak ıslak imza ile yeniden imzalanmayacak. Zorunlu hal ve olağan üstü durumlarda resmi yazılar el yazısı ile imzalanacak.

Kılavuz ve eğitim videolarına, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden ve “www.resmiyazisma.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.