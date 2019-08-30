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  3. Büyük zafer 97 yaşında! Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Büyük zafer 97 yaşında! Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Büyük zafer 97 yaşında! Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Başkan Erdoğan ve devlet erkânı da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kuvvet komutanları ve çok sayıda bakan katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Büyük Zafer’in 97. yılında milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclis’imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ta ve Doğu Akdeniz’de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız.

Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Büyük Zafer’den aldığımız ilham ve cesaretle, Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla, tıpkı 97 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız.

Bu temennilerle bir kez daha şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum.

Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”

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