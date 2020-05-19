Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi

Osmanlı İmparatorluğu'nun subayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Başkomutan'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş için Samsun'a çıkmasının üzerinden tam 101 geçti. Aziz Atatürk'ün kurtuluş için Anadolu'ya geçtiği gün, bugün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

Bayramın ilk saatlerinde, Atatürk'ün huzuruna ilk gelen de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI

Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Ata'nın huzuruna çıktı. Atatürk mozolesine çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve mesajını okudu.Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk;Gençlik Haftası'nın başladığı bugün ülkemizin dört bir tarafında kalbi bizimle atan gençlerimizi temsilen huzurunuzdayız.Ülkemizin istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller; cumhuriyete, demokrasiye ve hukuk devletimize sadakatle sahip çıkıyor.Bugün dünyanın en saygın demokratik düzenine sahibiz. Türkiye adaleti ve merhametiyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor.Bu zor pandemi günlerinde bütün mağdur ve mazlum milletlerin elinden tutuyoruz.Sizin ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızın emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız.Ruhunuz şad olsun."

BAYRAM COŞKUSU CANLI YAYINLARLA EVLERE GİRECEK

Bakanlık, hazırladığı programla bu yıl bayram coşkusunu yapılacak canlı yayınlarla evlere getirecek. TRT'de yayınlanan "Zinde Kal" programına katılacak olan Bakan Kasapoğlu, aynı anda tüm illerde düzenlenecek olan satranç turnuvasının da startını verecek.

GENÇLER YOUTUBE'DA BULUŞACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı birçok program, Bakanlığın resmi Youtube kanalı olan "@gencliksporbak"tan canlı yayınlanacak.