Bahçeli: Otomobil sergisi açan kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

İşte Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:



Tarihin en parlak dönemlerimizde bile sorunlarımız olmuştur, önümüze taş koyanlar her zaman bulunmuştur. Adına demokrasi derler, terör örgütünün emellerine perde koyarlar. İhanet, imanın karşısında duramaz, zaferler susanın ve sövenin değil nice badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır

CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Yenikapı’ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenler CHP'nin kanatları altındadır. Türkiye'nin terörler mücadelesine yabancılaşan CHP'nin gerçek yüzü milletimiz tarafından da görülmüştür.

Yeni sistemi eleştirip halkın karşı olduğunu, ekonomiyi çökerttiğini söylüyorlar. Bu iddiaların alayı palavradır.

Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP'yi zora sokmuştur.

Türk milletine kafa tutanın akıbeti kafasının kopmasıdır. Terör örgütünün de budur. Sıra Fırat'ın doğusunu gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir, bunun başka çaresi yoktur. Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaktır.

Türkiye yandıktan beka harab olduktan sonra neyin siyasetini yapacağız. Sandık neye yarayacak.