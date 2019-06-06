06 Haziran 2019 Perşembe 16:50 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:50
Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi
Sarayburnu’na demir atan 'Seven Seas Voyager' isimli dev geminin yolcularını, mehter takımı karşıladı.
Kruvaziyer gemisi 722 yolcusuyla Sarayburnu limanına yanaştı. Burada demir atan 206 metre uzunluğundaki 11 katlı yolcu gemisi, limanda mehter takımıyla karşılandı.
İçinde havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonunun da bulunduğu dev geminin yarın Kuşadası’na hareket edeceği öğrenildi.
(AA)