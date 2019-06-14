Dev uçak 1 mil açıkta batırıldı

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle, 1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl da emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Keşan'a getirilmişti.

Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak denizde hava yastıkları üzerinde, batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi.

Daha sonra üzerindeki hava yastıkları kontrollü olarak dalgıçlarla kesilerek uçak batırılmaya başlandı. Önce kanat kısmı suya girmeye başlayan uçak yaklaşık 2 saat içerisinde planlandığı üzere 30 metre derine oturdu.

Saros Körfezi'ne daha önce yapay resif projesi kapsamında çeşitli objeler ve Çanakkale Savaşları'nı temsil eden figürler bırakılmıştı.

(DHA-AA)