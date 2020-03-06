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  3. Dev operasyon! 1 milyon paket ele geçirildi

Dev operasyon! 1 milyon paket ele geçirildi

Dev operasyon! 1 milyon paket ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sahte ilaç ürettiği ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)


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