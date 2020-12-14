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14 Aralık 2020 Pazartesi 09:31 | Son Güncelleme:

Dev gemi ABD'den yola çıktı: 26 Aralık'ta Türkiye'de

Dev gemi ABD'den yola çıktı: 26 Aralık'ta Türkiye'de
AA

ABD'den yola çıkan LNG gemisi "Gaslog Salem"in 26 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı LNG gemisinin 26 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

AA'nın aktardığı haberde,  uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Aralık'ta Freeport Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Bahamalar açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 154 bin 948 metreküp kapasiteli geminin, 26 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi 2015'te inşa edilmişti.

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