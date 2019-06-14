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14 Haziran 2019 Cuma 08:13 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:30

Dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor

Dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor

FETÖ’nün yeni dershane hamlesini polis ve MİT bitirdi. ‘Etüt merkezi’ ve ‘özel eğitim kursu’ adı altında örgütlenen FETÖ, maddi durumu kötü olan zeki çocukları kendine hedef seçti. Başına ise KHK'lı öğretmenleni getirdi.

Soner KAN

Adana Emniyeti ve MİT’in ortak operasyonuyla FETÖ’nün eğitim yapılanmasına yönelik 3 ilde yapılan operasyonda İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nde görevli olanların da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Yeniden yapılanmak için FETÖ’nün ‘etüt merkezi’ ve ‘özel eğitim kursu’ adı altında faaliyet gösteren kurumlarda dershanecilik ve örgüt faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.  AKŞAM, FETÖ’nün yeni dershane yapılanmasının detaylarına ulaştı:  

ÖĞRETMENLER KHK’LI 

Örgüt ile bağlantıları nedeniyle meslekten ihraç edilen öğretmenlerin, söz konusu merkezlerde ‘kayıt dışı’ çalıştırıldığı öğrenildi. Öğretmenler, örgüte sadakatini ispatlayanlar ve çekirdekten eleman kazandırabilecek potansiyele sahip olanlardan özenle seçildi. 

BEYİNLERİ YIKANIYOR 

Öğretmenlikten atılmalarına, sertifikaları iptal edilmelerine rağmen, özel olarak oluşturulan etüt merkezlerinde öğretmenlik yapan kişilerin, 6 ve 8’er kişiden oluşan sınıflarda hem ders verip hem de örgüt ideolojisini aşılamaya çalıştıkları öğrenildi.    

YOKSUL ÇOCUKLAR HEDEFTE 

Örgütün, kendisine taban bulabileceği bölgelerde yoğunlaştığı, şehir geneline yayıldığı, buralarda da maddi durumu iyi olmayan ailelerin zeki çocuklarını kendisine hedef seçtiği tespit edildi. 

Kurs ücretlerini, diğer kurumlara göre düşük tutup, kendisini caziphale getiren bu merkezlerin yerleri de özel olarak seçiliyor. Kurumların 10-15 sınıflık, 50 ila 100 öğrenci kapasitesi arasında değişiyor. 

İZİNLER MİLLİ EĞİTİM'DEKİ KRİPTOLARDAN!

FETÖ’nün yeni dershane yapılanmasıyla ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki kripto örgüt üyelerinden yardım aldıkları öğrenildi. Örgütün eğitim kursu ruhsatı alması ve olası soruşturmaları bertaraf etmek için de Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde örgüt yandaşlarından destek aldığı ortaya çıktı. SGK ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Dershanelerin mali yapısı da inceleniyor.  

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