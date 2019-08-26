Ders almadılar! Bir ölüm daha

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki minibüsten düşen kadın, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos'ta Lütfiye Mahallesi'nden Gölcük'e gitmek için O.Ş'nin kullandığı 41 J 3237 plakalı yolcu minibüsüne binen Nafiye Şahin (43), aracın açık kapısından yola düştü. Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmit'teki özel hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kadının cenazesinin, yarın Lütfiye Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Geçtiğimiz mayısta, yine Kocaeli'nde 18 yaşındaki Günay Gönülaçar halk otobüsten inmeye çalışırken aracın açık kapısından düşerek hayatını kaybetmişti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansımış, gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Y.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. (Sabah)