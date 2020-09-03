Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Dereköy Gümrük Kapısı’nda bir otobüste 50,9 kilogram eroin ele geçirdi. Bu yakalama ile son yıllarda Dereköy Gümrük Kapısı’nda ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin yakalamasına imza atıldı.

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