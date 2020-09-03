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  3. Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilogram eroin ele geçirildi
03 Eylül 2020 Perşembe 11:03 | Son Güncelleme:

Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilogram eroin ele geçirildi

Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilogram eroin ele geçirildi

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Dereköy Gümrük Kapısı'nda bir otobüste 50,9 kilogram eroin ele geçirerek en yüksek miktardaki eroin yakalamasına imza atıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Dereköy Gümrük Kapısı’nda bir otobüste 50,9 kilogram eroin ele geçirdi. Bu yakalama ile son yıllarda Dereköy Gümrük Kapısı’nda ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin yakalamasına imza atıldı.

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