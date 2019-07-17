Derecik'te PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Derecik ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi, Aydınlık Mezrası'nda PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonda yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında gümrük kaçağı sigara ve tabanca şarjörlerinin ele geçirildiği belirtilerek,"17.07.2019 günü İlimiz Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Aydınlık mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde; 14 bin 500 kaçak sigara, 550 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği üst kapağı, 420 tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."denildi.

DHA