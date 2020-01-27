Depremin yaraları sarılıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm kurumları seferber edilerek, depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla hummalı bir çalışma yapılıyor.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş temsilcisi çalışma yürütüyor.

Depremin yaralarının sarılması amacıyla tüm kurumlar seferber edilerek, yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Depremden sonra şu ana kadar bölgeye 24 bin 402 çadır, 400 genel maksatlı çadır, 26 bin 501 yatak, 82 bin 963 battaniye, 4 bin uyku seti, elektrikli ısıtıcı ve 40 bin gıda kolisi sevk edildi.

Elazığ'da evlerinde hasar oluşan veya yaşadıkları tedirginlik dolayısıyla evlerine giremeyen 15 bini aşkın kişi otel, okul, cami, cemevi, yurt, öğretmenevi ile spor ve konferans salonlarının yer aldığı 45 mekana yerleştirildi. Yatak ve battaniye dağıtılan, ardından Kızılay ekiplerince 3 öğün sıcak yemek verilen bu mekanlarda özellikle çocuklara yönelik sosyal aktiviteler düzenleniyor. Köylerde yaşayan ve evleri hasar gören vatandaşlar için de çadırlar dağıtıldı.

Ayrıca Elazığ merkezde Kültür Park'ta, içerisinde sahra hastanesi de bulunan çadır kent oluşturuldu. Kış çadırlarında barınan ailelerin 3 öğün yemek ve ısınma ile diğer ihtiyaçları da karşılanıyor.

Bunun yanı sıra Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandı. Kentte toplamda 2 bin konteynerden oluşan geçici barınma merkezi kurulacak.

Elazığ ve Malatya'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 8 milyon, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'dan 6 milyon olmak üzere 24 milyon lira yardım yapıldı. Bu yardımlar depremden etkilenen ailelere destek olarak verilecek.

Depremden etkilenen bölgede, başta AFAD ve Türk Kızılay olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşları depremzedelerin ihtiyacının karşılanması için yoğun çaba sarf ediyor.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanırken, Türk Kızılay ekipleri de ailelere 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor. Türk Kızılay, bölgeye 281 personel, 55 araç, 7 ikram aracı, çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti sevk etti. Şimdiye kadar 34 bin kişilik sıcak yemek, 18 bin 620 kahvaltılık, 7 bin kişilik çorba dağıtımı yapıldı.

Depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri, Elazığ Tren Garı'nda treni depremzedelerin kullanımına açtı. Vagonlara yerleşen aileler, depremin etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Aileleriyle okul ve camilerde barınan çocuklarla da yakından ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların gönüllerince vakit geçirmesini ve deprem psikolojisini üzerlerinden atmasını sağlıyor.

Elazığ ve Malatya'daki depremde ağır hasarlı ve yıkılacak yerlere 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira destek verilecek. Sivrice ilçesinde 300 konteynerin yer alacağı geçici barınma merkezi oluşturulacak.

MEHMETÇİK'TEN DEPREMZEDELERE DESTEK

Jandarma ekipleri, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede fedakarca görev alıyor. Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği bölgede çadır kuran ekipler, hem nöbet tutuyor hem de çadırlarda kalan depremzedelerin taleplerini karşılıyor.

Elazığ Valiliğinin koordinasyonuyla jandarma ekiplerince depremzedelere 6 bin 855 battaniye dağıtıldı. Ayrıca kentin farklı noktalarında çadırlar kurularak depremzedelerin kullanımına sunuldu. Jandarma ekipleri bir yandan çadırlara yerleşen ailelere moral vermeye çalışırken, depremzede çocuklar için de mont, bot ve giysi dağıttı.

Depremzedeler, zor günlerinde kendilerine destek veren ekiplere "Jandarmadan Allah razı olsun" diyerek, teşekkür etti.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren acil şekilde gıda yardımlarını ulaştırıp, peşinden sıcak yemek çıkarmaya başladıklarını söyledi.

Kendilerine yardım ihtiyacı duyulan her yerde hazır bulunduklarını dile getiren Altan, "Özellikle burada kriz merkezi koordineli bir şekilde çalışıyor. Bu koordinasyon neticesinde okullarda barınma mekanları oluşturuldu. Buralara sıcak yemek götürüyoruz. Vatandaşlarımız sunulan bu imkandan lütfen istifade etsinler. Zira okullar hem sıcak hem de sosyal imkanları var." diye konuştu.

Şahane Mutluay da devletin barınma ve yeme içme konusunda kendilerine her türlü desteği sunduğunu dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Okul, cami ve öğretmenevinde konaklama imkanı sağladı. Evlerimizde çatlak var, giremiyoruz. Sık sık artçı depremler olduğu için o tedirginliği sürekli yaşıyoruz." ifadesini kullandı.