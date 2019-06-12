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12 Haziran 2019 Çarşamba 14:08 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:21

Depremin karakteristik özellikleri belirlenebilecek

Depremin karakteristik özellikleri belirlenebilecek

AFAD, Küresel Konumlama Uydu Sistemleri cihazlarıyla depremin karakteristik özelliklerini araştıracak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Küresel Konumlama Uydu Sistemleri cihazlarıyladepremin karakteristik özelliklerinin araştırılacağı belirtildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AFAD Ar-Ge çalışmaları kapsamında, ABD ve Japonya'daki çalışmalara paralel şekilde Türkiye'de de bir ilki gerçekleştirerek Küresel Konumlama Uydu Sistemleri cihazlarıyla depremin karakteristik özelliklerini belirleyebilecek.

Çalışma kapsamında, bir sonraki adım bu cihazların deprem erken uyarı sistemlerinde kullanılabilirliğini sağlamak olacak.

Türkiye'de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Türkiye Ulusal Sabit GNSS Agˆı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi kapsamında ülke genelinde ve KKTC'de 158 sabit GNSS istasyonuyla 7 gün 24 saat kesintisiz olarak veri toplanıyor.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından araştırmacıların da bulunduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen yüksek frekanslı GNSS verileriyle deprem çözümleri yapılması konusundaki araştırma projesi, başkanlığın konuyla ilgili danışmanlığını da yapan Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ'un yürütücülüğünde tamamlandı.

TUSAGA-Aktif Ağı istasyonlarına ait verilerin paylaşımından sorumlu ve haritacılık alanındaki köklü kuruluşlarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle 22 Mayıs'ta yapılan protokol çerçevesinde bu istasyonlardan gelen veriler, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca da değerlendirilecek.

AA

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