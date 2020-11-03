03 Kasım 2020 Salı 13:12 | Son Güncelleme:
Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif, ailesiyle buluştu
İzmir Safranbolu yakınlarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 65 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Elif, ailesiyle buluştu.
İzmir Safranbolu yakınlarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 65 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Elif, ailesiyle buluştu.
Depreme evde 4 çocuğu ile yakalanan anne Seher enkazdan 2. gün ikiz kızları ve 7 yaşındaki oğluyla çıkartılmıştı. 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken anne Seher ve ikiz kızlarının durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Depremin üzerinden geçen 3. günde 65. saatte ise enkaz altında bir mucize yaşandı ve 3 yaşındaki Elif enkaz altından canlı olarak kurtarıldı.
Bugün ise hastanede tedavi gören aile üyeleri hastanede bir araya geldi.