Deprem mi oldu? 12 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..

Deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Marmara Bölgesi illerinden Balıkesir, geçtiğimiz günlerde ard arda depremler yaşadı. Bu sabah saatlerinde ise Akdeniz Girit Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz güncel depremleri yayınlıyor. Deprem olduğunu hissedenler deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. 12 Aralık Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

SON DAKİKA AFYON'DA DEPREM..

Kandilli Rasatahnesi'nden alınan bilgilere göre Afyonkarahisar'da saat 12:00'de 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE DEPREM..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

BALIKESİR DEPREMİ UZMANLARI İKİYE BÖLDÜ

Balıkesir’de önceki gece peş peşe 4.6, 4.3 ve 4 şiddetinde 3 deprem yaşandı. Bazı uzmanlar “7.2’lik bir depremi tetikleyebilir” derken, bazıları da bölgede aktif fay olmadığını savundu.