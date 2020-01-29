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  3. Son dakika haberi: Elazığ'da okul tatili uzatıldı

Son dakika haberi: Elazığ'da okul tatili uzatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, okulların 10 Şubat'ta, üniversitenin de 17 Şubat'ta açılacağını bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenliyor. 

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

3 Şubat'ta açılacak okulların 10 Şubat'a Malatya'da Doğanyol, Kale ve Battalgazi'de 10 Şubat'ta açılacak.


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