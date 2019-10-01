'Büyük bir deprem riski yok, boşuna korkutuyorlar'

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AKŞAM’a konuşan Üşümezsoy insanların korkuya sevk edildiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Silivri çukurundaki stres İstanbul’daki depremin sebebiydi. Bizler büyük kırılmayı Kumburgaz çukurunda bekliyoruz. Burası 40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğu için en çok 6.5’lik deprem yapar. Yani 7 ya da 7.5’lik deprem yapmaz. Dolayısıyla korkutulan Büyük deprem riski yok.”

PANİK YARATILIYOR

“Amacın halkı eğitmek değil korkutmak olduğu bir ortam yaratıldı. İnsanlarımız korkuya sevk edilerek panik yaratılıyor. Türkiye’nin en büyük sektörlerinden inşaatta dışa satımı dolaylı olarak engelliyorlar. Sıklıkla bir tarih vererek insanlarımızın psikolojisini bozuyorlar. Bilim insanlarımızın bundan vazgeçmesi gerek.”

Dün de saat 16.43’te Silivri açıklarında 3.5’lik deprem oldu.

YENİ OKULLAR AÇIKLANDI

Depremin ardından 29 okulda eğitime ara verilme kararı alındı. İstanbul Valiliği hasar tespit çalışması yapılan okullardan 20’sinin az hasarlı, 9’unun ise ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti. Hasarlı okulların yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı açıklandı. Dış kolonlarında çatlaklar tespit edilen Avcılar’daki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu ile Ağır hasarlı GOP’taki 51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’ndeki hasar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Valilik dün kapatılan 29 okulda öğrenim gören öğrencilerin gideceği okulları resmi internet sitesinden açıkladı.