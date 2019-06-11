Denizli'deki darp ve cinayetle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 6 Haziran'da yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, cinayet ve yaralama olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

- Olay

Fransa'dan tatil için Denizli'ye gelen Osman Kurt (60), kentteki bir özel bakımevinde kalan yakınlarını görmeye gittikleri sırada bir görevliyle kavga etmişti. Daha sonra ifade vermek üzere jandarma karakoluna doğru yola çıkan baba Kurt ve oğlu Özgür Kurt'un (40) bulunduğu otomobil, önü kesilerek Çamköy Mahallesi girişinde durdurulmuştu. Otomobilden çıkartılarak darbedilen baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, oğlu ise hastaneye kaldırılmıştı.

(AA)