Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 20 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirerek sattıkları belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. 6 gün süren ve 18 ayrı adrese yapılan operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 224 gram eroin, 82 gram esrar, 67 gram metamfetamin, 16 paket satışa hazır halde paketlenmiş afyon sakızı, 36 gram sentetik kannabinoid, 58 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 200 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.