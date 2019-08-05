Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Denizli'de sahte 'kaliforniyum' çetesine operasyon: 6 gözaltı

Denizli'de sahte 'kaliforniyum' çetesine operasyon: 6 gözaltı

Denizli'de sahte 'kaliforniyum' çetesine operasyon: 6 gözaltı

Denizli'de, ellerinde kaliforniyum maddesi bulunduğunu öne sürerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye gelen 6 kişinin, 20 gram kaliforniyum maddesini satmaya çalıştığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Jandarma, takibe aldıkları 6 kişiyi, Topraklık Mahallesi'ndeki bir otoparkta gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada poşet içinde radyoaktif madde olduğu öne sürülen tozu bulan jandarma ekipleri, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini çağırdı. Tozu inceleyen AFAD ekipleri, poşette radyoaktif madde bulunmadığını tespit etti. Ekipler, tozdan numune alarak ayrıldı. 

Gözaltına alınan 6 kişinin, İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Zanlıların, dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesinden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, bunun dışında petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında kullanılıyor. Maddenin dünyanın en pahalı maddelerinden birisi olduğu belirtiliyor. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kerem Bürsin facianın eşiğinden döndü
Bengü anne oldu
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
Manuş Baba'dan askerlik itirafı: Ben de kendime çok güldüm
Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
<p>Ekin Kayadibi ve Zeki Mikyas çifti, 2017 yılında Iğdır´da bulunan 3200 rakımlı Zor Dağı´nın zirve

İlginç Nikah Töreni! Dağın Zirvesinde Evlendiler...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

insanlara dostluğu öğreten hayvanlar

Dağ zirvesinde nikah töreni