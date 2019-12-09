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  3. Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. 

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. 


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