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Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda, biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Zanlıların adreslerindeki aramada, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. 

(AA)

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