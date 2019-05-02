Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramada, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
(AA)