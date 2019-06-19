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  3. Denizli merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon: 7 gözaltı

Denizli merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon: 7 gözaltı

Denizli merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon: 7 gözaltı

Denizli merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 7 akademisyen gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nün üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Denizli merkezli Ankara, Ordu, İzmir ve Uşak'ta eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların akademisyen oldukları, aralarındaki iletişimi 'ardışık arama' olarak bilinen ankesörlü telefonla sağladıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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