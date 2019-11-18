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  3. Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Denizin üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı, hizmete girdiğinden bu yana 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’nın taşıdığı yolcu sayısı 4 milyonu aştı. 2018 yılı sonunda 3 milyon 293 bin yolcuya hizmet veren havalimanı, 2019 yılının ilk 10 ayında 899 bin 400 yolcuya hizmet ederek, açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana toplam 4 milyon 192 bin yolcuya hizmet vermiş oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2019 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 6 bin 661 uçak trafiği ile 899 bin 400 yolcuya hizmet verildi.

EKİM AYINDA 94 BİN YOLCU YARARLANDI

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre, Ekim ayında Ordu-Giresun Havalimanı, iç hat yolcu trafiği 91 bin 744, dış hat yolcu trafiği 2 bin 511, toplam yolcu trafiği ise 94 bin 255 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılı Ekim ayında Ordu Giresun Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 762, dış hatlar uçak trafiği 16 olmak üzere toplam uçak trafiği 778 olarak gerçekleşti.

İHA


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