Deniz Yücel'e 15 yıl hapis istemi

Hilal YILDIRIM

Yücel hakkında “PKK terör örgütü propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapsi, FETÖ propagandası yapmak suçundan ise beraati istendi.

SUÇ DUYURUSU

Yücel’in 6 Kasım 2016 tarihli yazısında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının arkasında Türk bayrağı olan fotoğrafının üstüne “darbeci” şeklinde başlık attığı eylemiyle ilgili olarak da suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

