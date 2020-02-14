Deniz Yücel'e 15 yıl hapis istemi
Alman “Die Welt” gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in yargılandığı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı mütalaasını verdi.
Hilal YILDIRIM
Yücel hakkında “PKK terör örgütü propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapsi, FETÖ propagandası yapmak suçundan ise beraati istendi.
SUÇ DUYURUSU
Yücel’in 6 Kasım 2016 tarihli yazısında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının arkasında Türk bayrağı olan fotoğrafının üstüne “darbeci” şeklinde başlık attığı eylemiyle ilgili olarak da suç duyurusunda bulunulması talep edildi.