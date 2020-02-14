Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0574
  • 6,562
  • 306.614
  • 120541
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Deniz Yücel'e 15 yıl hapis istemi

Deniz Yücel'e 15 yıl hapis istemi

Deniz Yücel'e 15 yıl hapis istemi

Alman “Die Welt” gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in yargılandığı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı mütalaasını verdi.

Hilal YILDIRIM  

Yücel hakkında “PKK terör örgütü propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapsi, FETÖ propagandası yapmak suçundan ise beraati istendi. 

SUÇ DUYURUSU

Yücel’in 6 Kasım 2016 tarihli yazısında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının arkasında Türk bayrağı olan fotoğrafının üstüne “darbeci” şeklinde başlık attığı eylemiyle ilgili olarak da suç duyurusunda bulunulması talep edildi. 
 


Zeynep Yılmaz'dan manidar beğeni!
Gökhan Töre yeni aşkını ilan etti
Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'den kötü haber!
Hadise-Kaan aşkına şaşırtan tepki
Cem Yılmaz'dan manidar paylaşım
<p>Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya gö

Kral Mezarını Bulan Definecilere Operasyon...Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Koronavirüsün çaresini bu mağarada arıyorlar

Liseli genç 2 günde yaptı!