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  3. Deniz Seki kilo verdi, sorun oldu! Ünlü şarkıcı takipçisinin yorumu karşısında şaşkına döndü
30 Ağustos 2020 Pazar 21:27 | Son Güncelleme:

Deniz Seki kilo verdi, sorun oldu! Ünlü şarkıcı takipçisinin yorumu karşısında şaşkına döndü

Deniz Seki kilo verdi, sorun oldu! Ünlü şarkıcı takipçisinin yorumu karşısında şaşkına döndü

Son dönemde aldığı kilolarla konuşulan Deniz Seki, düzenli olarak spor yaparak kısa sürede yeniden on kilo verdi.

Önceki gün yeni görüntüsünü paylaşan Seki’ye bir takipçisi, “Bacakları incelttiğiniz çok bariz belli oluyor! Ne gerek vardı” yorumunu yaptı. Bu mesaj karşısında şaşkına dönen şarkıcı, “En kilolu olduğum dönemlerde bile bacaklarımın ince olduğunu herkes görmüştür. Kilo verince, oynanmış fotoğraflarla diyorsunuz. Böyle bir yoruma ne gerek vardı?” yanıtını verdi.

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