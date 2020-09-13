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13 Eylül 2020 Pazar 23:52 | Son Güncelleme:

Deneyimli koruyucu aileler aday aileleri eğitecek

Deneyimli koruyucu aileler aday aileleri eğitecek

Aile Bakanlığı'nın Türkiye genelinde uygulayacağı proje kapsamında deneyimli koruyucu aileler, tecrübelerini aday ailelere aktaracak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Rehber Koruyucu Aile Sistemi’ ile önemli bir hizmet daha hayata geçirerek hizmetin kalitesini artırmayı hedefliyor. Bakanlık, Türkiye genelinde sayıları 6 bin 200’ün üzerinde olan koruyucu aileler arasından seçtiği deneyimli koruyucu ailelerle aday aileleri eğitecek. Bu sistemle aday ve yeni ailelerin çocuk bakımı ve sağlıklı gelişimleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak. Aileden aileye tecrübe aktarımını da içeren rehberlik sürecinin yeni aileler için süreci yönetmede kolaylık sağlaması bekleniyor.

ÖNCELİK SIRADAKİLERİN

Öncelikle sırada bekleyen evlat edinme aileleriyle görüşülecek. Bu aileler koruyucu ailelik konusunda teşvik edilecek. Uygulamanın tüm Türkiye’de işlerlik kazanması ve zaman içerisinde çocukların bakımını üstlenecek olan tüm koruyucu ailelerin rehber koruyucu ailelerin desteğinden yararlanması hedefleniyor.

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