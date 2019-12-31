Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9509
  • 6,6684
  • 289.255
  • 114754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Deney faciayla bitti! Öğretmen ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Deney faciayla bitti! Öğretmen ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Deney faciayla bitti! Öğretmen ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda Fen Bilgisi dersinde deney amaçlı kullanılan cıvanın dökülmesi sonucu etkilenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci, hastanelik oldu.

Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda öğretmen E.B. tarafından Fen Bilgisi dersinde yapılan deney esnasında termometre tüpü kırıldı. Tüpün içerisinde bulunan cıvanın suya ve havaya karıştığı derste bulunan öğrencilerden Ö.A., S.B., K.B., ve Z.Y., solunum yolu ile cıvadan çıkan gazdan etkilendi. Etkilenen öğretmen ve öğrenciler çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ilerleyen saatlerde taburcu olacaklarını söyledi.

(DHA)


Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
Çukur dizisine sürpriz isim! Görenler şaştı kaldı
'Bu sene benim nirvanam oldu'
Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum
<p>İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kıtaları birbirine bağla

Türkiye Kanal İstanbul ile Neler Kazanacak? İşte Tüm Merak Edilenler

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Balon balığı dişleri o sektöre umut ışığı olacak!

Sıfır aldığı cip başına bela oldu! 'Benimle alay ediyorlar'