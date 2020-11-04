Demokrat aday Biden: "Şu ana kadar seçim sonuçlarından memnunuz"

ABD'de 59. Başkanlık seçimleri devam ediyor. Demokratların adayı Joe Biden, seçim sonuçlarının zaman alacağını bildirerek, "Şu an geldiğimiz noktada kendimizi iyi hissediyoruz." dedi.

AA'dan alınan habere göre, ABD'de ülke genelinde oy sayımı sürerken Joe Biden, bulunduğu Delaware eyaleti Wilmington’da kameraların karşısına geçerek seçmenlerine kısa bir konuşma yaptı.

Seçimi kazanmak için doğru yolda olduklarını vurgulayan Biden, “Hiç görülmemiş bir şekilde yapılan erken oylama nedeniyle sonucun zaman alacağını biliyorduk. Sayımlar bitene kadar sabırlı olmalıyız.” çağrısında bulundu.

Seçim sonuçları konusunda iyimser olduğunu belirten Biden, “Bu seçimi kimin kazandığını ilan etmek benim veya Donald Trump’ın işi değil, buna Amerikan halkı karar verecek. İnancınızı koruyun.” ifadelerini kullandı.