13 Aralık 2020 Pazar 01:37 | Son Güncelleme:
Delil avcıları... 14 ayda 3.2 milyon parmak izi incelendi
AA
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ekipleri, son 14 ayda 3 milyon 228 bin 266 parmak izi verisini inceleyip 92 bin 189 şüpheliyi tespit etti. Sadece İstanbul'da son 2 ayda 2 bin 401 olay aydınlatıldı.
Afet Kriminal İnceleme Birimi de toplu ölümlerle sonuçlanan afet ve kazalarda kişilerin kimliklerinin belirlemesinin yanı sıra olayların nasıl meydana geldiğini teknolojik imkânları kullanarak gün yüzüne çıkardı.
193 BOMBALI SALDIRI ENGELLENDİ
Huduttaki ekipler, 193 patlama olayını engelledi, 590 kg EYP’nin Türkiye’ye girmesini önledi. Suriye’de görevli ekipler de Telabyad, Afrin ve Azez’de bomba yapımında kullanılan 8377 malzemeyi bulup imha etti.