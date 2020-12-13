Delil avcıları... 14 ayda 3.2 milyon parmak izi incelendi

Afet Kriminal İnceleme Birimi de toplu ölümlerle sonuçlanan afet ve kazalarda kişilerin kimliklerinin belirlemesinin yanı sıra olayların nasıl meydana geldiğini teknolojik imkânları kullanarak gün yüzüne çıkardı.

193 BOMBALI SALDIRI ENGELLENDİ



Huduttaki ekipler, 193 patlama olayını engelledi, 590 kg EYP’nin Türkiye’ye girmesini önledi. Suriye’de görevli ekipler de Telabyad, Afrin ve Azez’de bomba yapımında kullanılan 8377 malzemeyi bulup imha etti.