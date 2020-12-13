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13 Aralık 2020 Pazar 18:40 | Son Güncelleme:

Dehşete düşüren olay: Komşusunun kulağını ısırarak kopardı

Dehşete düşüren olay: Komşusunun kulağını ısırarak kopardı
DHA

Denizli'de komşular arasında çıkan kavgada, Nuri T., Nuri E.'nin kulağını ısırarak kopardı. Komşular arasındaki tekmeli, yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1'i kulağı koparılarak 2'si de darp edilerek 3 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, saat 15.30 sularında Fatih Mahallesi 1271 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arsasında vakit geçiren infaz koruma memuru Nuri T. ile arsanın kenarında iki katlı evi bulunan 1 yıldır husumetli olduğu Nuri E. arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Nuri E. 'nin bacanağı Murat A. da dahil oldu. Komşular arasındaki tekmeli, yumruklu kavgada Nuri T., Nuri E.'nin kulağını ısırarak kopardı.

Havaya tabancayla ateş açılan kavgada, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin müdahalesi ile durdurulan kavgada kulağı kopan Nuri E. ile darp edilerek yaralanan Murat A. ve Nuri T., ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri E. 'nin kopan kulağının yerine dikileceği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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