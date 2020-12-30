Dehşet evi! Bu kez eski sevgili, öğretim görevlisini yaktı

Maltepe'de Kemal Delbe önceki akşam borç istemek için Dr. Aylin Sözer'in evine geldi. Kadını önce esir tutan Delbe, tartışma sonrası Sözer'in boğanı kesti ardından üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Sözer, yanarak hayatını kaybetti.

AŞİLESİ MANİSA'DA YAŞIYOR

Saldırgan, kavga seslerini duyan ve alt katta oturan kardeşinin ihbarı üzerine, kapıyı çilingirle açan polise de saldırdı. Saldırganın üzerinden Sözer'e ait altınlar çıktı. Evli ve üç çocuğu olduğunu, ailesinin Manisa'da yaşadığını, İstanbul'da inşaatlarda çalıştığını söyleyen katil, "Niye yaktın?" sorusuna "Hırsızlık süsü vermek için" dedi. Delbe'nin Sözer'in telefonundan Sözer2in kardeşine mesaj attığı ortaya çıktı.

ZİYNET EŞYALARINI ALDI

Delbe ifadesinde sürekli Manisa'ya gidip gelmesi nedeniyle Sözer ile tartışma yaşadıklarını anlattı. Olay günü de yine aralarında tartışma çıktığını söyleyen Delbe ifadesinde yaklaşık 1 yıldır Sözer ile gönül ilişkisi yaşadığını önder sürdü.

BİR YIL ÖNCE SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Delbe'nin emniyette iki ayı suç kaydının bulunduğu ve soyadını geçen yıl mahkeme kararıyla Ayyıldız olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Cinayet Büro'da özel bir ekip tarafından yapılan soruşturmada Delbe'nin banka hesapları da incelenmeye alındı.