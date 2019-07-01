Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Muradiye'nin Topuzarpa Mahallesi'nde meydana geldi. Bahtiyar Sonkaya, dedesi Ali Sonkaya'nın evin önünde çalıştırıp, hareket ettirdiği traktöre binmek istedi. Ancak dedesinin fark etmediği Bahtiyar, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Bahtiyar, römork ve traktör arasına düşerek ağır yaralandı. Torunun düştüğünü görmeyen dede Sonkaya ise çevredekilerin uyarıları üzerine durdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartarılamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)