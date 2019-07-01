Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7004
  • 6,4587
  • 253.796
  • 98.744
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü

Van'ın Muradiye İlçesi'nde, 8 yaşındaki Bahtiyar Sonkaya, dedesini kullandığı traktöre binmek isterken, altında kalarak hayatını kaybetti. Torunun traktörün altında kaldığını görmeyen ve çevredekilerin uyarısı üzerine duran Ali Sonkaya, büyük acı yaşadı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Muradiye'nin Topuzarpa Mahallesi'nde meydana geldi. Bahtiyar Sonkaya, dedesi Ali Sonkaya'nın evin önünde çalıştırıp, hareket ettirdiği traktöre binmek istedi. Ancak dedesinin fark etmediği Bahtiyar, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Bahtiyar, römork ve traktör arasına düşerek ağır yaralandı. Torunun düştüğünü görmeyen dede Sonkaya ise çevredekilerin uyarıları  üzerine durdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartarılamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi

Ivanka Trump sosyal medyada alay konusu oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti

Kehribar Güneş Tutulması ne zaman? Türkiye’den izlenebilecek mi?