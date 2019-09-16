Dedektif gibi arayıp kızlarının izini buldu

Ender TÜRKKAN

Ankara’da 2016’da evlenen işadamı Şevki Melih Eker ile Ukraynalı muhasebeci Svitlana Krychun çiftinin, Selena ve Melisa adından 2 kızları oldu. Anlaşamayan çift, haziranda karşılıklı boşanma davası açtı. Temmuzda eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Krychun için koruma kararı alındı. Çocukların velayeti anneye verilirken, babanın da ayda 2 gün görmesine hükmedildi.

GÖRMEYE GELDİ, KAÇIRDI

17 Ağustos’ta 1.5 ve 3 yaşlarındaki kızlarını alan baba Eker, çocuklarla birlikte kayıplara karıştı. Kızları kaçırılan Krychun savcılığa başvurdu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Eker, Bodrum’da yakalandı. İfadesinde çocukların yanında olmadığını söyleyen adam serbest kaldı. Genç kadın kızlarını bulmak için çabalarken, 13 Eylül’de eşinden bir mesaj aldı. Şevki Melih Eker, kızlarının fotoğraflarını gönderip, iyi olduklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTI

Sosyal medyadan “Yardım et Türkiye” diye seslenen Svitlana Krychun, çocukların havuzlu bir sitede çekilen o fotoğrafları da paylaştı. “Burası neresi, bilen var mı?” diye soran kadına aynı gün yanıt geldi. Bir kullancı fotoğraftaki sitenin Marmaris’te olduğunu söyleyip adresi yazdı. Akşam vakti yola çıkan Ukraynalı anne, cumartesi sabahı ulaştığı ilçede ilk iş olarak bir avukat tuttu. Ardından polise başvurup tripleks villaya gitti. Kapıyı açan olmayınca savcılıktan arama emri çıkarıldı. Anne emniyette beklerken, çilingir yardımıyla girilen evde onlarca oyuncak bulundu.

ŞÜPHELİ EŞ BOŞ EVDEYMİŞ!

Avukat, anneye kötü haberi verdi, “Evde kimse yok” dedi. Buna inanmayarak siteye giden Krychun, çocuklarını gördüğünü söyleyip çığlık attı. Bir saat önce aranan boş evden o sırada eşi Eker, avukatı ve bir arkadaşıyla çıkınca çift arasında tartışma yaşandı.

ÇOCUKLARIM OLMADAN ASLA

Şevki Melih Eker, çocuklarının yanında olmadığını savunurken, eşine inanmayan Krychun, “Kızlarım olmadan asla Marmaris’ten ayrılmam” diye konuştu. Boşanma aşamasındaki çift, birbirini hem akli dengesinin yerinde olmamakla hem de kızlarına şiddet uygulamakla suçladı. Ukraynalı anne çocukları için Marmaris’te nöbete başladı.

BU FOTOĞRAF ELE VERDİ

Krychun’un sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta kızının kuğu şeklindeki deniz yatağının üstünde oynadığı görülüyordu. Aynı şişme yatağın şüpheli villanın balkonunda olduğu fark edildi. Annenin avukatı Arzu Alper, söz konusu fotoğrafları delil olarak sunup yasal işlem başlatacaklarını söyledi.