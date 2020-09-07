DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin testi pozitif çıktı: 2 polis karantinaya alındı

Adana'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da tutuklanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden’in Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

DHA'nın aktardığı habere göre, İki ismin de tutuklu bulundukları cezaevinde özel bir bölüme alındığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan teröristlerin temas ettiği terörle mücadele polislerine de test yapıldığı kaydedildi. İki terör polisinin testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı ifade edildi.