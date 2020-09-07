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  3. DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin testi pozitif çıktı: 2 polis karantinaya alındı
07 Eylül 2020 Pazartesi 17:49 | Son Güncelleme:

DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin testi pozitif çıktı: 2 polis karantinaya alındı

DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin testi pozitif çıktı: 2 polis karantinaya alındı
DHA

DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden ile oğlu Hamza Özden'de Kovid-19 tespit edildi. Özden'in gözaltına alınması sırasında görevi 2 polisin de testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Adana'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'da tutuklanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden’in Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

DHA'nın aktardığı habere göre, İki ismin de tutuklu bulundukları cezaevinde özel bir bölüme alındığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan teröristlerin temas ettiği terörle mücadele polislerine de test yapıldığı kaydedildi. İki terör polisinin testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı ifade edildi.

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