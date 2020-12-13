Dayakçı sevgili serbest bırakıldı! Öldürmesi mi lazım?

İstanbul Şişli’de 9 Aralık’ta Tuğba Erçakar (26) ayrılmak istediği 2 aylık sevgilisi tarafından darp edildi. Olay günü genç kızı arayan M.H.B., ilaç içip intihar ettiğini söyledi. Eve giden Tuğba, kandırıldığını anlayınca aynı binada oturan arkadaşı Ceylan A.’ya geçti. M.H.B. de arkasından geldi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST



Maganda, zorla eve girer girmez Tuğba’ya saldırıp defalarca yumrukladı. Ceylan, arkadaşını kurtaramadı. Darp raporu alan Tuğba, şikâyetçi oldu. Ancak gözaltına alınan şahıs, mahkemece serbest bırakıldı.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINDA



Twitter’dan olayın görüntülerini paylaşan genç kız, “Ben ölünce değil yaşarken sesimi duymanızı istiyorum. Can güvenliğim yok” diyerek yardım istedi. Bunun üzerine M.H.B., ikinci kez yakalandı. Savcı ek gözaltı kararı verince emniyete götürüldü.

KORKUDAN YATAMIYORUM



İlk defa ölüm kokusu yaşadığını söyleyen Erçakar, “Karşı koyamadım. ‘Seni öldüreceğim’ deyip yumrukladı. Korkudan uyuyamıyorum. Çeneme vurdu, yemek yiyemiyorum” dedi. Magandayla aynı binada oturan Ceylan A. da “Bu insandan korkuyorum” diye konuştu.

