Dayakçı eşe tebligatı polis verecek

Yelda GÖKDAĞ

Şiddet gören kadın, mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkartabiliyor. Gönderilen tebligatta ise zanlının eve yaklaşması durumunda zorlama hapis cezasına mahkum olacağı gibi bilgiler yer alıyor. Prosedürü bilen dayakçı kocanın almadığı tebligat ise şiddet gören kadına teslim ediliyor.

KARAKOLA GİDECEK

Yasağa uymayınca hakim karşısına çıkan şahıs, “Tebligat gelmedi” diyerek cezadan kurtulabiliyordu. Düzenlemeyle artık karakola çağrılacak olan kocaya tebligatı polis elden teslim edecek. Konuyla ilgili TBMM’ye bilgi veren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, “Tebliğin kolluk görevlileriyle yapılmasına ilişkin düzenleme arzu ediyoruz” dedi.