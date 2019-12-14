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  3. Davutoğlu ve Babacan'a 'vekil veririm' diyen Akşener'e AK Parti'den sert yanıt

Davutoğlu ve Babacan'a 'vekil veririm' diyen Akşener'e AK Parti'den sert yanıt

Davutoğlu ve Babacan'a 'vekil veririm' diyen Akşener'e AK Parti'den sert yanıt

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Ahmet Davutoğlu'nun veya Ali Babacan'ın partileri için "isterlerse vekil veririm" sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Milletin iradesi ile seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez" diyerek tepki gösterdi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" diyerek yanıt verdi.

Siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Akşener'in sözleriyle ilgili ilk değerlendirme AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi.

"Milletin iradesi ile seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez"

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "isterlerse vekil veririm" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Ünal, şunları söyledi: 

"Türk siyasetinde bir bidat adeta oluşturdular. Bu, 'kiralık vekil' çok çirkin bir ifade farkındayım. Milletin iradesi kimsenin tekelinde değildir. Siz parti içi demokrasiden bahsedeceksiniz, millet iradesinden bahsedeceksiniz. Sonra milletin iradesiyle CHP'den ya da İYİ Parti'den seçilmiş vekilleri kiralayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki demokrasiyi güçlendirmek için bunu yapıyoruz. Kusura bakmayın, buna kimse inanmaz. Milletin iradesi ile seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez. Gönderiyorlarmış, hayrını görsünler. İşin siyasal ahlakı, siyasi etiği budur. Milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi kutsaldır. O milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi, bir genel başkanın talimatı ile bir başka siyasi partiye gönderilmez. Seçmen seçseydi onları seçerdi." 

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ DE YANIT VERMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş twitter hesabından, "Çok talihsiz bir açıklama. Milletvekili milletin vekilidir. Alınıp-satılmaz" şeklinde cevap verdi.

 


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