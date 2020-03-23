Dark 3. sezon ne zaman? Dark 3. sezon tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı

Dark 3. sezon tarihi merakla araştırılıyor. Netflix üzerinden yayınlanan Dark dizisinin yeni sezonunun ne zaman geleceği merak ediliyor. İlk sezonu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin ikinci sezonu da büyük beğeni topladı. Dizinin iki sezonunu da bitiren izleyiciler 3. sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

DARK 3. SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Aralık 2017 tarihinde izleyici karşısına çıkan Dark dizisinin 2. sezonu 2019 Haziran ayında yayınlandı. Dizinin 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak dizinin 3. sezonunun 2020 ilk yarısında yayınlanması öngörülüyor.

DARK DİZİSİ KONUSU NE?

İnsanlığın en görkemli buluşlarının en karanlık içgüdülerle gelgitlerle aforizmalarla desteklenmesini anlatıyor. Winden kasabasında yaşayan insanların 33 yılda bir kendini tekrar etmesi, zaman içinde gelgitlerin yaşanması ve Jonas'ın önderliğinde zaman makinasının kullanılıp geçmişe ve geleceğe gidilmesini anlatan dizi, forumlarda 1 numaralı bilimkurgu dizisi olarak tavsiye ediliyor.

DARK OYUNCU KADROSU

Louis Hofmann

Lisa Vicari

Maja Schöne

Oliver Masucci

Andreas Pietschmann

Karoline Eichorn

Gina Stiebitz

Mark Waschke

Jördis Triebel

Antje Traure

Stephan Kampwirth

Lisa Krezeuer

Angela Winkler