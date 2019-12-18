Darbecinin köşkü uğursuz geldi

Ender TÜRKKAN

12 Eylül askeri darbesinin baş aktörü 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in, Marmaris’te 18 yıl yaşadığı ve ölümünün ardından 2016’da 900 bin liraya satılan köşk, yeni sahibine uğursuzluk getirdi.

İstanbull işadamı, köşkü yıktırıp, 4 katlı, 20 odalı ve havuzlu yeni bir malikane yapımına başladı. İşleri bozulunca inşaatı yarım bırakan iş adamı, inşaatı 2017’de 22 milyon liraya satışa çıkardı ama yüksek fiyattan dolayı alan olmadı.

2 yıldır kaba inşaatla duran bina, şimdi bağımlıların mekanı.

Mahalle sakinleri binanın alkol bağımlılarının mesken tutmasından şikayet etti. Gayrimenkulün bahçesinde çok sayıda boş şişenin bulunması ise dikkat çekti.

Binanın içindeki alkol şişeleri dikkat çekti.