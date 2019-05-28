Darbecilerin müebbet hapis cezası onandı! Hainler sıkıyönetim emrini sabırsızlıkla beklemiş

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konuşlu 106. Topçu Alay Komutanlığındaki eylemlere yönelik, aralarında dönemin alay komutanının da yer aldığı 35 sanığın yargılandığı Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada verilen hapis ve beraat kararlarını duruşma savcısı, Cumhurbaşkanlığı ve sanık avukatlarının itirazı üzerine inceledi.

Daire kararında, yerel mahkemece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen, dönemin alay komutanı albay Turgut Çelebi ile eski yarbaylar Yüksel Acı, İnanç Asım Anıl ve eski üsteğmen Kürşat Aktaş hakkındaki kararda isabetsizliğin bulunmadığını belirtti.

Sanık Çelebi ile Aktaş'ın olay günü ortaya koydukları davranışlar itibarıyla darbe teşebbüsünden önceden haberdar oldukları belirten kararda, sanıkların sözde yurtta sulh konseyinin görev emrini sabırsızlıkla bekledikleri, emir gelir gelmez görevi sahiplenerek hareket ettikleri aktarıldı.

Sanıkların birlikteki subayları toplayarak, sözde sıkı yönetim emri doğrultusunda teçhizat kuşanıp, asker ve araç hazırlatarak, örgütsel faaliyet kapsamında işlenen "anayasayı ihlal" suçuna ilişkin planlama, hazırlık ve icra organizasyonundan haberdar oldukları ve darbeye teşebbüs suçunu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri kabullendikleri ifade edilen kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Ülke çapındaki darbe girişimiyle ilgili, görev paylaşımı bağlamında henüz sırası gelmemiş icra hareketleri için gerekli hazırlıkları yapan sanıklar Turgut Çelebi, Yüksel Acı, Kürşat Aktaş ve İnanç Asım Anıl'ın suçun icrasında üstlendikleri rolleri, her birinin suçun icrasına ilişkin etkin, fonksiyonel katkıları da göz önünde bulundurulduğunda fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduklarının kabulü ile müşterek fail olarak 'Anayasayı ihlal' suçundan mahkumiyetlerine dair verilen kararlarda bir isabetsizlik bulunmamaktadır."

Yerel mahkemece haklarında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yarbay Özgür Öztürk, eski binbaşılar Mehmet Akif Ayhan, Hakan Aydemir ve eski üsteğmen Akın Ergül'ün eylemlerinin "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek" kapsamında kaldığı ve bu suçtan 15 yıldan 20 yıla kadar yeniden hüküm kurulmasına karar veren daire, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yüzbaşı Şamil Topal ile beraat kararı verilen Adem Kutluca'nın da yeniden yargılanmasına hükmetti.

DAİRE, 25 SANIĞIN BERAAT KARARINI İSE ONADI.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2017'de, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İslahiye ilçesinde konuşlu 106. Topçu Alay Komutanlığındaki eylemlere yönelik, dönemin alay komutanı eski kurmay albay Turgut Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 9 eski asker, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmış, 26 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

(AA)